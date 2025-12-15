Café littéraire Centre culturel Rognonas

Café littéraire

Samedi 7 février 2026 de 10h à 12h. Centre culturel Bibliothèque Marie Mauron Rognonas Bouches-du-Rhône

Café littéraire à la Bibliothèque Marie Mauron.

La bibliothèque Marie Mauron vous invite à un cafés littéraire, un rendez-vous chaleureux pour partager vos lectures, échanger vos coups de cœur et découvrir de nouveaux auteurs. .

Centre culturel Bibliothèque Marie Mauron Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 94 95 32

Café littéraire at the Bibliothèque Marie Mauron.

These warm, friendly get-togethers are an opportunity to share your favorites, discover new authors and discuss literature.

