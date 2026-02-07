Exposition photos Mairie de Rognonas Rognonas

Rognonas

Exposition photos

Du 08/06 au 30/06/2026 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Mairie de Rognonas Hôtel de Ville Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-08

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-08

Exposition photos du Club Photo R.I.R.E de Rognonas.

Venez découvrir l’exposition photos du Club Photo R.I.R.E de Rognonas, dans le hall de la maire de Rognonas.

Dans le flou l’imagination commence .



Vernissage le Lundi 8 Juin à partir de 17h30. .

Mairie de Rognonas Hôtel de Ville Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Photo exhibition by Club Photo R.I.R.E de Rognonas.

L’événement Exposition photos Rognonas a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence