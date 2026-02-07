Rognonas

Les 3 Mousquetaires, la folle épopée

Dimanche 28 juin 2026 à partir de 19h. Place du Marché Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 19:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Soirée théâtre Les 3 mousquetaires, la folle épopée .

La compagnie des Fous du Pape et Jimini et Cie présentent, Les 3 mousquetaires, la folle épopée . Une adaptation du roman d’Alexandre Dumas.



Mis à la porte de chez ses parents, D’Artagnan, le Tanguy des anciens temps se retrouve à Paris pour tenter la mousquetaire académie. Il y rencontrera, les 3 mousquetaires, Milady, le duc de Buckingham, mais surtout la belle Constance.



Une histoire que tout le monde connait, mais revisitée à la sauce 21e siècle.

Un roi soleil, qui chauffe un peu trop, une reine qui se prend pour Dalida, et de l’interaction au moment où vous vous y attendrez le moins.



Les 3 mousquetaires, 11 comédiens pour 29 personnages.

Venez découvrir petits et grands, cette folle épopée…



Ce spectacle offert par la mairie se jouera en plein air. Rendez-vous place du Marché. En cas d’intempérie, le spectacle sera joué à la MJC. .

Place du Marché Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 72 34 60

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English :

Les 3 mousquetaires, la folle épopée theater evening.

L’événement Les 3 Mousquetaires, la folle épopée Rognonas a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence