Rognonas

Fête de la Musique

Vendredi 19 juin 2026. Place du Marché Rognonas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la Musique à Rognonas.

Réservez votre soirée du vendredi 19 juin 2026 la Fête de la musique revient et s’annonce plus festive que jamais !



La soirée débutera avec le concert des élèves des écoles primaires Jean Giono et Alpilles-Durance, qui ouvriront l’évènement, avant de laisser la scène aux associations locales.



En deuxième partie, un orchestre viendra mettre le feu et faire vibrer la commune.

Pour accompagner cette ambiance musicale, un repas servi à table sera proposé à la vente chez Louise et au Café de la Bourse.

La buvette sera tenue par l’équipe du Comité de fêtes. .

Place du Marché Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 33 00

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English :

Music Festival in Rognonas.

L’événement Fête de la Musique Rognonas a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence