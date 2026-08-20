Informations pratiques

Café littéraire – Spécial « rentrée littéraire » Café des Champs Libres Rennes Mercredi 14 octobre, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Pour cette rentrée 2026, venez découvrir une sélection de pépites littéraires.

L’occasion pour les bibliothécaires des Champs Libres et Aliénor Mauvignier, libraire de Comment Dire à Rennes, de vous présenter leurs coups de cœur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-14T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-14T19:30:00.000+02:00

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Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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