Café littéraire – Spécial « rentrée littéraire », Café des Champs Libres, Rennes
mercredi 14 octobre 2026 · Café des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
Café littéraire – Spécial « rentrée littéraire » Mercredi 14 octobre, 18h30 Café des Champs Libres Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T18:30:00+02:00 – 2026-10-14T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-14T18:30:00+02:00 – 2026-10-14T19:30:00+02:00
L’occasion pour les bibliothécaires des Champs Libres et Aliénor Mauvignier, libraire de Comment Dire à Rennes, de vous présenter leurs coups de cœur.
Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
Pour cette rentrée 2026, venez découvrir une sélection de pépites littéraires.
Marion Denoual
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