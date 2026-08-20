Café littéraire – Spécial « rentrée littéraire », Café des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Café littéraire – Spécial « rentrée littéraire » Mercredi 14 octobre, 18h30 Café des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T18:30:00+02:00 – 2026-10-14T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T18:30:00+02:00 – 2026-10-14T19:30:00+02:00

L’occasion pour les bibliothécaires des Champs Libres et Aliénor Mauvignier, libraire de Comment Dire à Rennes, de vous présenter leurs coups de cœur.

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

Pour cette rentrée 2026, venez découvrir une sélection de pépites littéraires.

Marion Denoual