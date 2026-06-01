Café Mémoire Crépy-en-Valois

Crépy-en-Valois

Café Mémoire

60 bis Rue de Soissons Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Café Mémoire Un moment d’échange et de convivialité autour de la mémoire

L’association France Alzheimer Oise vous invite à participer à son prochain Café Mémoire, un rendez-vous ouvert à tous, destiné aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, à leurs proches, aidants, familles, ainsi qu’à toute personne souhaitant s’informer.

Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, ce temps de rencontre permet d’échanger librement, de partager des expériences, de trouver écoute et soutien, mais aussi de rompre l’isolement. Les bénévoles de l’association seront présents pour répondre aux questions et orienter les participants vers les ressources adaptées.

Mercredi 17 juin 2026

De 15h à 17h

Maison des Associations, 60 bis rue de Soissons, Crépy-en-Valois

L’entrée est libre et gratuite.

Les Cafés Mémoire ont lieu chaque troisième mercredi du mois et constituent un espace privilégié d’information, d’écoute et de partage.

Renseignements Jean-Pierre Gruyer 06 81 56 73 66.

Café Mémoire Un moment d’échange et de convivialité autour de la mémoire

L’association France Alzheimer Oise vous invite à participer à son prochain Café Mémoire, un rendez-vous ouvert à tous, destiné aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, à leurs proches, aidants, familles, ainsi qu’à toute personne souhaitant s’informer.

Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, ce temps de rencontre permet d’échanger librement, de partager des expériences, de trouver écoute et soutien, mais aussi de rompre l’isolement. Les bénévoles de l’association seront présents pour répondre aux questions et orienter les participants vers les ressources adaptées.

Mercredi 17 juin 2026

De 15h à 17h

Maison des Associations, 60 bis rue de Soissons, Crépy-en-Valois

L’entrée est libre et gratuite.

Les Cafés Mémoire ont lieu chaque troisième mercredi du mois et constituent un espace privilégié d’information, d’écoute et de partage.

Renseignements Jean-Pierre Gruyer 06 81 56 73 66. .

60 bis Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 81 56 73 66

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English :

Café Mémoire ? A moment of exchange and conviviality around memory

The France Alzheimer Oise association invites you to take part in its next Café Mémoire, a meeting open to all, aimed at people affected by Alzheimer’s disease or a related illness, their relatives, carers and families, and anyone wishing to find out more.

In a warm and friendly atmosphere, this meeting provides an opportunity to exchange ideas freely, share experiences, find support and listen, and break the isolation of others. Volunteers from the association will be on hand to answer questions and direct participants to appropriate resources.

? Wednesday June 17, 2026

? From 3pm to 5pm

? Maison des Associations, 60 bis rue de Soissons, Crépy-en-Valois

Admission is free.

Cafés Mémoires take place every third Wednesday of the month, and provide a privileged space for information, listening and sharing.

For further information, please contact Jean-Pierre Gruyer ? 06 81 56 73 66.

L’événement Café Mémoire Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois