Concours de pétanque Crépy-en-Valois

Crépy-en-Valois

Concours de pétanque

Cours du Maréchal Foch Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Avis aux amateurs de pétanque et aux passionnés de convivialité !

Venez participer au concours de pétanque organisé à Crépy-en-Valois dans une ambiance chaleureuse et festive.

Samedi 27 juin 2026

Boulodrome Cours Foch

Le tournoi se déroule par poules, en doublettes formées, et est ouvert à tous, quel que soit votre niveau.

Que vous soyez joueur occasionnel ou compétiteur aguerri, venez tenter votre chance et partager un moment convivial !

Inscriptions à partir de 9h30

Jet du but à 10h30

Participation 15 € par équipe (redistribution des mises)

Inscription sur place, avec possibilité de réserver au 06 26 39 07 62

Pour agrémenter la journée, une buvette et une restauration sur place seront proposées.

N’attendez plus pour former votre doublette et profiter d’une journée placée sous le signe de la bonne humeur et de la compétition amicale !

Avis aux amateurs de pétanque et aux passionnés de convivialité !

Venez participer au concours de pétanque organisé à Crépy-en-Valois dans une ambiance chaleureuse et festive.

Samedi 27 juin 2026

Boulodrome Cours Foch

Le tournoi se déroule par poules, en doublettes formées, et est ouvert à tous, quel que soit votre niveau.

Que vous soyez joueur occasionnel ou compétiteur aguerri, venez tenter votre chance et partager un moment convivial !

Inscriptions à partir de 9h30

Jet du but à 10h30

Participation 15 € par équipe (redistribution des mises)

Inscription sur place, avec possibilité de réserver au 06 26 39 07 62

Pour agrémenter la journée, une buvette et une restauration sur place seront proposées.

N’attendez plus pour former votre doublette et profiter d’une journée placée sous le signe de la bonne humeur et de la compétition amicale ! .

Cours du Maréchal Foch Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 26 39 07 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Calling all pétanque fans and those with a passion for conviviality!

Come and take part in the pétanque competition organized in Crépy-en-Valois in a warm and festive atmosphere.

? Saturday June 27, 2026

? Boulodrome ? Cours Foch

The tournament is played in pools, in doublettes, and is open to everyone, whatever your level.

Whether you’re an occasional player or a seasoned competitor, come and try your luck and share a convivial moment!

? Registration from 9.30 a.m

? Goal-throwing at 10:30 a.m

? Entry fee: 15 ? per team (stakes redistributed)

? On-site registration, with the option of booking on 06 26 39 07 62

To enhance the day’s entertainment, a refreshment bar and on-site catering will be available.

Don?t wait any longer to form your doublette and enjoy a day of good humor and friendly competition!

L’événement Concours de pétanque Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme du Pays de Valois