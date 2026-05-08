[Visite] Crépy médiéval Crépy-en-Valois
[Visite] Crépy médiéval Crépy-en-Valois samedi 15 août 2026.
Crépy-en-Valois
[Visite] Crépy médiéval
Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 12:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Venez découvrir la vieille ville de Crépy-en-Valois sous un autre jour. Son histoire, ses seigneurs, son architecture… Bref, la vie de la capitale du Valois au Moyen Âge !
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Rendez-vous place Gambetta (60800 Crépy-en-Valois), 10 minutes avant le départ
Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans
Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)
Date: 15 août 2026 10 h 00 12 h 00 min
Lieu: Vieux Crépy
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Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger et à partager sans modération
Venez découvrir la vieille ville de Crépy-en-Valois sous un autre jour. Son histoire, ses seigneurs, son architecture… Bref, la vie de la capitale du Valois au Moyen Âge !
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Rendez-vous place Gambetta (60800 Crépy-en-Valois), 10 minutes avant le départ
Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans
Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)
Date: 15 août 2026 10 h 00 12 h 00 min
Lieu: Vieux Crépy
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Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger et à partager sans modération .
Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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English :
Come and discover the old town of Crépy-en-Valois in a different light. Its history, its lords, its architecture? In short, the life of the Valois capital in the Middle Ages!
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Meeting point: place Gambetta (60800 Crépy-en-Valois), 10 minutes before departure
Prices: 9? normal; 6? reduced; free for children under 12
Reservations: must be made by e-mail to decouvrez@aquilon-patrimoine.com (number of places limited)
Date: August 15, 2026 10 h 00 ? 12 h 00 min
Place: Vieux Crépy
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This visit is part of Aquilon?s 2026 anniversary calendar, to be downloaded and shared without moderation?
L’événement [Visite] Crépy médiéval Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois