Informations pratiques

Crépy-en-Valois

Visite contée Les contes de la préhistoire

Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26 2026-10-28

Le Musée de l’archerie et du Valois propose une découverte à hauteur d’enfant de l’exposition Archers de la préhistoire pour leur faire découvrir la Préhistoire et la vie des Hommes préhistoriques.

Rendez-vous mercredi 26 août et mercredi 28 octobre 2026 à 14h30.

Informations pratiques

Payant. Inscription obligatoire au 03 44 59 21 97.

À partir de 3 ans.

Musée de l’archerie et du Valois, rue Gustave Chopinet.

Prix d’une entrée au musée (5€)

Le Musée de l’archerie et du Valois propose une découverte à hauteur d’enfant de l’exposition Archers de la préhistoire pour leur faire découvrir la Préhistoire et la vie des Hommes préhistoriques.

Rendez-vous mercredi 26 août et mercredi 28 octobre 2026 à 14h30.

Informations pratiques

Payant. Inscription obligatoire au 03 44 59 21 97.

À partir de 3 ans.

Musée de l’archerie et du Valois, rue Gustave Chopinet.

Prix d’une entrée au musée (5€) .

Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

The Mus%E9e de l’Archerie et du Valois offers a child-friendly tour of the exhibition “Archers of Prehistory” to introduce children to prehistory and the lives of prehistoric people.

Join us on Wednesday, August 26, and Wednesday, October 28, 2026, at 2:30 p.m.

Practical information:

Admission fee applies. Registration required at 03 44 59 21 97.

Ages 3 and up.

Archery and Valois Museum, Rue Gustave Chopinet.

Museum admission fee (5?)

L’événement Visite contée Les contes de la préhistoire Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays de Valois