[Saison Culturelle] Chronique des épices Crépy-en-Valois
dimanche 20 septembre 2026 · Crépy-en-Valois
Informations pratiques
Crépy-en-Valois
[Saison Culturelle] Chronique des épices
Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois Oise
Tarif : -4 – -4 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Compagnie L’Ail des Ours
Du théâtre d’objets, tendre et plein d’humour, où les condiments et ustensiles de cuisine prennent vie pour déguster le goût unique de la vie en communauté.
Monsieur Stern habite au premier étage d’un immeuble. Lorsque l’ascenseur tombe en panne, il refuse de participer à sa réparation car il ne le prend jamais… Après d’âpres négociations, il n’en payera que 50% mais il ne pourra l’utiliser que de façon exceptionnelle…
Une copropriété, ses bruits de couloir, ses humiliations, ses non-dits et durant tout ce temps, un plat qui cuit au four… ; et des questions qui se posent à quel point peut-on restreindre notre liberté, jusqu’où faire des concessions afin d’éviter le conflit ?
À l’aide de simples ustensiles et condiments de cuisine, Lucas Jacquemin nous plonge au cœur d’une vie en communauté. Une chronique douce-amère mais du théâtre d’objets drôle et inventif ; un spectacle à savourer…
Conception, mise en scène, jeu Lucas Jacquemin
Accompagnement et regard extérieur Jean-Michel d’Hoop
️ Dimanche 20 septembre
14h30 & 17h
Musée de l’archerie et du Valois
rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois
Tout public
à partir de 8 ans
Gratuit
Compagnie L’Ail des Ours
Du théâtre d’objets, tendre et plein d’humour, où les condiments et ustensiles de cuisine prennent vie pour déguster le goût unique de la vie en communauté.
Monsieur Stern habite au premier étage d’un immeuble. Lorsque l’ascenseur tombe en panne, il refuse de participer à sa réparation car il ne le prend jamais… Après d’âpres négociations, il n’en payera que 50% mais il ne pourra l’utiliser que de façon exceptionnelle…
Une copropriété, ses bruits de couloir, ses humiliations, ses non-dits et durant tout ce temps, un plat qui cuit au four… ; et des questions qui se posent à quel point peut-on restreindre notre liberté, jusqu’où faire des concessions afin d’éviter le conflit ?
À l’aide de simples ustensiles et condiments de cuisine, Lucas Jacquemin nous plonge au cœur d’une vie en communauté. Une chronique douce-amère mais du théâtre d’objets drôle et inventif ; un spectacle à savourer…
Conception, mise en scène, jeu Lucas Jacquemin
Accompagnement et regard extérieur Jean-Michel d’Hoop
️ Dimanche 20 septembre
14h30 & 17h
Musée de l’archerie et du Valois
rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois
Tout public
à partir de 8 ans
Gratuit .
Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
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English :
L’Ail des Ours Theater Company
A tender and humorous object theater production in which condiments and kitchen utensils come to life to savor the unique flavor of community life.
Mr. Stern lives on the first floor of an apartment building. When the elevator breaks down, he refuses to contribute to its repair because he never uses it… After tough negotiations, he’ll pay only 50% of the cost, but he’ll only be allowed to use it on rare occasions…
A condominium, with its hallway gossip, its humiliations, its unspoken tensions—and all the while, a dish baking in the oven? ; and questions arise: To what extent can we restrict our freedom, how far should we go to make concessions to avoid conflict?
Using simple kitchen utensils and condiments, Lucas Jacquemin plunges us into the heart of community life. A bittersweet chronicle, yet a funny and inventive object theater piece; a show to savor?
Concept, Direction, Performance: Lucas Jacquemin
Mentorship and External Perspective: Jean-Michel d’Hoop
?? Sunday, September 20
? 2:30 p.m. & 5:00 p.m.
? Archery and Valois Museum
rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois
For all ages
Ages 8 and up
Free
L’événement [Saison Culturelle] Chronique des épices Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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