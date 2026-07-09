UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Crépy-en-Valois

Stage de théâtre enfants Crépy-en-Valois

lundi 24 août 2026 · Crépy-en-Valois

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
1 Avenue de l'Europe
Ville
60800 Crépy-en-Valois
Département
Oise
Tarif
96 96 Tarif de base plein tarif

Crépy-en-Valois

Stage de théâtre enfants

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 96 – 96 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 14:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Du lundi 24 au vendredi 28 août 2026, viens découvrir le théâtre au centre culturel mjc.

Informations pratiques

Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans.
De 14h à 18h.
1 avenue de l’Europe.

Tarif 96 €.

Inscription au 03 44 39 63 18 ou à culture@mjc-crepyenvalois.com
Du lundi 24 au vendredi 28 août 2026, viens découvrir le théâtre au centre culturel mjc.

Informations pratiques

Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans.
De 14h à 18h.
1 avenue de l’Europe.

Tarif 96 €.

Inscription au 03 44 39 63 18 ou à culture@mjc-crepyenvalois.com   .

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From Monday, August 24, through Friday, August 28, 2026, come discover theater at the MJC Cultural Center.

Practical information:

Open to children ages 6–12.
From 2:00 p.m. to 6:00 p.m.
1 Avenue de l’Europe.

Price: 96 €.

Register by calling 03 44 39 63 18 or emailing culture@mjc-crepyenvalois.com

L’événement Stage de théâtre enfants Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays de Valois

À voir aussi à Crépy-en-Valois (Oise)