Stage de théâtre enfants Crépy-en-Valois
lundi 24 août 2026 · Crépy-en-Valois
Informations pratiques
Crépy-en-Valois
Stage de théâtre enfants
1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 96 – 96 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 14:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Du lundi 24 au vendredi 28 août 2026, viens découvrir le théâtre au centre culturel mjc.
Informations pratiques
Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans.
De 14h à 18h.
1 avenue de l’Europe.
Tarif 96 €.
Inscription au 03 44 39 63 18 ou à culture@mjc-crepyenvalois.com
Du lundi 24 au vendredi 28 août 2026, viens découvrir le théâtre au centre culturel mjc.
Informations pratiques
Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans.
De 14h à 18h.
1 avenue de l’Europe.
Tarif 96 €.
Inscription au 03 44 39 63 18 ou à culture@mjc-crepyenvalois.com .
1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
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English :
From Monday, August 24, through Friday, August 28, 2026, come discover theater at the MJC Cultural Center.
Practical information:
Open to children ages 6–12.
From 2:00 p.m. to 6:00 p.m.
1 Avenue de l’Europe.
Price: 96 €.
Register by calling 03 44 39 63 18 or emailing culture@mjc-crepyenvalois.com
L’événement Stage de théâtre enfants Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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