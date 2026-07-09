La fête des cochons Crépy-en-Valois

Informations pratiques

Crépy-en-Valois

La fête des cochons

Avenue du Parc Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Le parc Sainte-Agathe accueille la 28e édition de la Fête des Cochons, rendez-vous incontournable de la ﬁn de l’été à Crépy-en-Valois.

Samedi 29 et dimanche 30 août 2026, l’association Les Cochons de Crépy invite les visiteurs à une véritable immersion dans l’univers médiéval à travers son marché des saveurs et de l’artisanat.

Au ﬁl des allées, découvrez les savoir-faire d’autrefois grâce aux démonstrations de travail de l’osier, de forge, de lutherie, de colorisme, d’enluminure ou encore de fusion d’étain.

Tout au long du week-end, spectacles de rue, musiciens, comédiens et acrobates animeront le site, tandis qu’une ferme reconstituée permettra de mieux comprendre le quotidien au Moyen Âge.

Les temps forts

Samedi 29 août à 21h concert de chanson pop française

Dimanche 30 août à 14h, 15h et 16h tournoi de chevalerie

Dimanche 30 août à 17h concours du cri de cochon

Programme complet sur www.cochons-crepy.com

Informations pratiques

Entrée libre et gratuite. Parc Sainte-Agathe.

Samedi 29 août de 10h à 1h.

Dimanche 30 août de 10h à 18h.

Restauration sur place.

Le parc Sainte-Agathe accueille la 28e édition de la Fête des Cochons, rendez-vous incontournable de la ﬁn de l’été à Crépy-en-Valois.

Samedi 29 et dimanche 30 août 2026, l’association Les Cochons de Crépy invite les visiteurs à une véritable immersion dans l’univers médiéval à travers son marché des saveurs et de l’artisanat.

Au ﬁl des allées, découvrez les savoir-faire d’autrefois grâce aux démonstrations de travail de l’osier, de forge, de lutherie, de colorisme, d’enluminure ou encore de fusion d’étain.

Tout au long du week-end, spectacles de rue, musiciens, comédiens et acrobates animeront le site, tandis qu’une ferme reconstituée permettra de mieux comprendre le quotidien au Moyen Âge.

Les temps forts

Samedi 29 août à 21h concert de chanson pop française

Dimanche 30 août à 14h, 15h et 16h tournoi de chevalerie

Dimanche 30 août à 17h concours du cri de cochon

Programme complet sur www.cochons-crepy.com

Informations pratiques

Entrée libre et gratuite. Parc Sainte-Agathe.

Samedi 29 août de 10h à 1h.

Dimanche 30 août de 10h à 18h.

Restauration sur place. .

Avenue du Parc Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? Sainte-Agathe Park is hosting the 28th edition of the Fête des Cochons, a must-see event marking the end of summer in Crépy-en-Valois.

On Saturday, August 29, and Sunday, August 30, 2026, the association Les Cochons de Crépy invites visitors to fully immerse themselves in the medieval world through its market featuring local flavors and crafts.

As you stroll through the alleys, discover the traditional crafts of yesteryear through demonstrations of wickerwork, blacksmithing, instrument-making, dyeing, book illumination, and tin casting.

Throughout the weekend, street performances, musicians, actors, and acrobats will liven up the site, while a reconstructed farm will offer a better understanding of daily life in the Middle Ages.

Highlights:

Saturday, August 29 at 9:00 p.m.: French pop concert

Sunday, August 30 at 2:00 p.m., 3:00 p.m., and 4:00 p.m.: jousting tournament

Sunday, August 30 at 5:00 p.m.: pig-crying contest

Full program available at www.cochons-crepy.com

Practical information:

Free admission. Sainte-Agathe Park.

Saturday, August 29, from 10 a.m. to 1 a.m.

Sunday, August 30, from 10 a.m. to 6 p.m.

Food available on site.

L’événement La fête des cochons Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays de Valois