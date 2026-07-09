Nuit de la chauve-souris Crépy-en-Valois

Informations pratiques

Crépy-en-Valois

Nuit de la chauve-souris

2 Avenue du Général Leclerc Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Le service Environnement de Crépy-en-Valois, en partenariat avec le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) de l’Oise, propose une nouvelle édition de la Nuit de la chauve-souris.

Une soirée insolite pour partir à la découverte de cet animal nocturne fascinant et souvent méconnu, qui représente à lui seul un cinquième des mammifères dans le monde.

Rendez-vous à 20h30 à l’Hôtel de Ville pour une première rencontre avec des spécialistes qui vous feront découvrir les différentes espèces présentes sur le territoire, leur mode de vie, leur rôle essentiel dans les écosystèmes, ainsi que les croyances et légendes qui les entourent.

Présentes sur tous les continents, les chauves-souris occupent des milieux très variés.

À Crépy-en-Valois, elles trouvent notamment refuge dans les bâtiments, les arbres ou les cavités souterraines.

Une colonie d’une soixantaine de pipistrelles a d’ailleurs été observée dans les combles du château de Géresme.

La soirée se poursuivra au parc de Géresme avec une sortie sur le terrain.

Munis d’une Batbox *, les participants pourront écouter et observer les chauves-souris dans leur environnement naturel, pour une immersion unique au cœur de la nuit.

*Appareil permettant de rendre audibles les ultrasons émis par les chauves-souris.

Informations pratiques

À partir de 20h30 à l’Hôtel de Ville.

Gratuit. Sur inscription à environnement@crepyenvalois.fr

Nombre de places limité.

Le service Environnement de Crépy-en-Valois, en partenariat avec le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) de l’Oise, propose une nouvelle édition de la Nuit de la chauve-souris.

Une soirée insolite pour partir à la découverte de cet animal nocturne fascinant et souvent méconnu, qui représente à lui seul un cinquième des mammifères dans le monde.

Rendez-vous à 20h30 à l’Hôtel de Ville pour une première rencontre avec des spécialistes qui vous feront découvrir les différentes espèces présentes sur le territoire, leur mode de vie, leur rôle essentiel dans les écosystèmes, ainsi que les croyances et légendes qui les entourent.

Présentes sur tous les continents, les chauves-souris occupent des milieux très variés.

À Crépy-en-Valois, elles trouvent notamment refuge dans les bâtiments, les arbres ou les cavités souterraines.

Une colonie d’une soixantaine de pipistrelles a d’ailleurs été observée dans les combles du château de Géresme.

La soirée se poursuivra au parc de Géresme avec une sortie sur le terrain.

Munis d’une Batbox *, les participants pourront écouter et observer les chauves-souris dans leur environnement naturel, pour une immersion unique au cœur de la nuit.

*Appareil permettant de rendre audibles les ultrasons émis par les chauves-souris.

Informations pratiques

À partir de 20h30 à l’Hôtel de Ville.

Gratuit. Sur inscription à environnement@crepyenvalois.fr

Nombre de places limité. .

2 Avenue du Général Leclerc Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France environnement@crepyenvalois.fr

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English :

The Environment Department of Crépy-en-Valois, in partnership with the Oise branch of the Permanent Center for Environmental Initiatives (CPIE), is hosting another edition of “Bat Night.”

An unusual evening to discover this fascinating and often misunderstood nocturnal animal, which alone accounts for one-fifth of the world’s mammals.

Meet at 8:30 p.m. at City Hall for an introductory session with experts who will introduce you to the variousspecies found in the region, their way of life, their essential role in ecosystems, as well as the beliefs and legends surrounding them.

Found on every continent, bats inhabit a wide variety of habitats.

%C0 In Crépy-en-Valois, they find refuge in buildings, trees, and underground cavities, among other places.

In fact, a colony of about sixty pipistrelles has been observed in the attic of the Château de Gérèsme.

The evening will continue at Gérèsme Park with a field trip.

Equipped with a “Batbox”*, participants will be able to listen to and observe bats in their natural environment, for a unique immersion in the heart of the night.

*A device that makes the ultrasonic sounds emitted by bats audible.

Practical Information

Starting at 8:30 p.m. at City Hall.

Free. Registration required at environnement@crepyenvalois.fr

Limited space available.

L’événement Nuit de la chauve-souris Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays de Valois