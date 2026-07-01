Informations pratiques

Crépy-en-Valois

Kermesse des Gosses de Crépy

12 Rue de Zell Mosel Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

L’association Les Gosses de Crépy vous invite à proﬁter en famille de sa kermesse.

Au programme

Structures gonﬂables

Stand de maquillage

Pêche aux canards

Animations diverses.

Une buvette sera également à votre disposition sur place.

Rendez-vous jeudi 30 juillet à partir de 18h à l’école Gaston Ramon.

Ouvert à tous.

L’association Les Gosses de Crépy vous invite à proﬁter en famille de sa kermesse.

Au programme

Structures gonﬂables

Stand de maquillage

Pêche aux canards

Animations diverses.

Une buvette sera également à votre disposition sur place.

Rendez-vous jeudi 30 juillet à partir de 18h à l’école Gaston Ramon.

Ouvert à tous. .

12 Rue de Zell Mosel Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

The Les Gosses de Crépy association invites you to enjoy its fair with your family.

On the program:

Inflatable play structures

Face-painting booth

Duck fishing

Various activities.

A refreshment stand will also be available on site.

Join us on Thursday, July 30, starting at 6:00 p.m. at Gaston Ramon School.

Open to everyone.

L’événement Kermesse des Gosses de Crépy Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays de Valois