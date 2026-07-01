Kermesse des Gosses de Crépy Crépy-en-Valois
jeudi 30 juillet 2026 · Crépy-en-Valois
Informations pratiques
Crépy-en-Valois
Kermesse des Gosses de Crépy
12 Rue de Zell Mosel Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
L’association Les Gosses de Crépy vous invite à proﬁter en famille de sa kermesse.
Au programme
Structures gonﬂables
Stand de maquillage
Pêche aux canards
Animations diverses.
Une buvette sera également à votre disposition sur place.
Rendez-vous jeudi 30 juillet à partir de 18h à l’école Gaston Ramon.
Ouvert à tous.
L’association Les Gosses de Crépy vous invite à proﬁter en famille de sa kermesse.
Au programme
Structures gonﬂables
Stand de maquillage
Pêche aux canards
Animations diverses.
Une buvette sera également à votre disposition sur place.
Rendez-vous jeudi 30 juillet à partir de 18h à l’école Gaston Ramon.
Ouvert à tous. .
12 Rue de Zell Mosel Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
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English :
The Les Gosses de Crépy association invites you to enjoy its fair with your family.
On the program:
Inflatable play structures
Face-painting booth
Duck fishing
Various activities.
A refreshment stand will also be available on site.
Join us on Thursday, July 30, starting at 6:00 p.m. at Gaston Ramon School.
Open to everyone.
L’événement Kermesse des Gosses de Crépy Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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