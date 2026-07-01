Informations pratiques

Crépy-en-Valois

Stage de fabrication d’arc

Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Fabriquer votre propre arc avec Laurent Messiasse de LM Nature & Bois.

Les enfants de 6 à 12 ans pourront apprendre à fabriquer leur arc lors de ce stage de 2h où ils pourront fabriquer leur arc, personnaliser leurs flèches et bien sûr tester leur arc !

Mardi 21 et mercredi 22 juillet

De 10h à 12h et de 14h à 16h

De 6 à 12 ans

Payant

Inscription obligatoire au 03 44 59 21 97 ou par mail musee@crepyenvalois.fr

Fabriquer votre propre arc avec Laurent Messiasse de LM Nature & Bois.

Les enfants de 6 à 12 ans pourront apprendre à fabriquer leur arc lors de ce stage de 2h où ils pourront fabriquer leur arc, personnaliser leurs flèches et bien sûr tester leur arc !

Mardi 21 et mercredi 22 juillet

De 10h à 12h et de 14h à 16h

De 6 à 12 ans

Payant

Inscription obligatoire au 03 44 59 21 97 ou par mail musee@crepyenvalois.fr .

Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

? Make your own bow with Laurent Messiasse of LM Nature & Bois.

Children ages 6–12 can learn how to make their own bow during this 2-hour workshop, where they’ll build their bow, customize their arrows, and get to test out their bow! ?

Tuesday, July 21, and Wednesday, July 22

From 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 4 p.m.

Ages 6–12

Fee required

Registration required at 03 44 59 21 97 or by email at musee@crepyenvalois.fr

L’événement Stage de fabrication d’arc Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays de Valois