Stage de fabrication d’arc Crépy-en-Valois
mardi 21 juillet 2026 · Crépy-en-Valois
Informations pratiques
Crépy-en-Valois
Stage de fabrication d’arc
Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Fabriquer votre propre arc avec Laurent Messiasse de LM Nature & Bois.
Les enfants de 6 à 12 ans pourront apprendre à fabriquer leur arc lors de ce stage de 2h où ils pourront fabriquer leur arc, personnaliser leurs flèches et bien sûr tester leur arc !
Mardi 21 et mercredi 22 juillet
De 10h à 12h et de 14h à 16h
De 6 à 12 ans
Payant
Inscription obligatoire au 03 44 59 21 97 ou par mail musee@crepyenvalois.fr
Fabriquer votre propre arc avec Laurent Messiasse de LM Nature & Bois.
Les enfants de 6 à 12 ans pourront apprendre à fabriquer leur arc lors de ce stage de 2h où ils pourront fabriquer leur arc, personnaliser leurs flèches et bien sûr tester leur arc !
Mardi 21 et mercredi 22 juillet
De 10h à 12h et de 14h à 16h
De 6 à 12 ans
Payant
Inscription obligatoire au 03 44 59 21 97 ou par mail musee@crepyenvalois.fr .
Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
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English :
? Make your own bow with Laurent Messiasse of LM Nature & Bois.
Children ages 6–12 can learn how to make their own bow during this 2-hour workshop, where they’ll build their bow, customize their arrows, and get to test out their bow! ?
Tuesday, July 21, and Wednesday, July 22
From 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 4 p.m.
Ages 6–12
Fee required
Registration required at 03 44 59 21 97 or by email at musee@crepyenvalois.fr
L’événement Stage de fabrication d’arc Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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