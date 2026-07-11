[Conférence] L’armement à la Préhistoire Crépy-en-Valois
vendredi 25 septembre 2026 · Crépy-en-Valois
Informations pratiques
Crépy-en-Valois
[Conférence] L’armement à la Préhistoire
Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
L’armement à la Préhistoire ce que nous racontent les pointes en pierre par Justin Coppe, chargé de recherche FNRS, TraceoLab/Préhistoire/URAAP/Université de Liège
Les conférences du Musée de l’archerie et du Valois reviennent un jeudi par mois avec un programme en résonnance avec l’exposition Archers de la Préhistoire
️ Vendredi 25 septembre 2026
À partir de 19h
Musée de l’archerie et du Valois
Adultes
Gratuit
L’armement à la Préhistoire ce que nous racontent les pointes en pierre par Justin Coppe, chargé de recherche FNRS, TraceoLab/Préhistoire/URAAP/Université de Liège
Les conférences du Musée de l’archerie et du Valois reviennent un jeudi par mois avec un programme en résonnance avec l’exposition Archers de la Préhistoire
️ Vendredi 25 septembre 2026
À partir de 19h
Musée de l’archerie et du Valois
Adultes
Gratuit .
Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
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English :
Weapons in Prehistory: What Stone Points Tell Us by Justin Coppe, FNRS Research Fellow, TraceoLab/Prehistory/URAAP/University of Liège
The lectures at the Archery and Valois Museum return one Thursday per month with a program tied to the exhibition “Archery in Prehistory”
?? Friday, September 25, 2026
? Starting at 7:00 p.m.
? Archery and Valois Museum
Adults
Free
L’événement [Conférence] L’armement à la Préhistoire Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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