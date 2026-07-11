Informations pratiques

Crépy-en-Valois

[Conférence] L’armement à la Préhistoire

Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

L’armement à la Préhistoire ce que nous racontent les pointes en pierre par Justin Coppe, chargé de recherche FNRS, TraceoLab/Préhistoire/URAAP/Université de Liège

Les conférences du Musée de l’archerie et du Valois reviennent un jeudi par mois avec un programme en résonnance avec l’exposition Archers de la Préhistoire

️ Vendredi 25 septembre 2026

À partir de 19h

Musée de l’archerie et du Valois

Adultes

Gratuit

L’armement à la Préhistoire ce que nous racontent les pointes en pierre par Justin Coppe, chargé de recherche FNRS, TraceoLab/Préhistoire/URAAP/Université de Liège

Les conférences du Musée de l’archerie et du Valois reviennent un jeudi par mois avec un programme en résonnance avec l’exposition Archers de la Préhistoire

️ Vendredi 25 septembre 2026

À partir de 19h

Musée de l’archerie et du Valois

Adultes

Gratuit .

Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

Weapons in Prehistory: What Stone Points Tell Us by Justin Coppe, FNRS Research Fellow, TraceoLab/Prehistory/URAAP/University of Liège

The lectures at the Archery and Valois Museum return one Thursday per month with a program tied to the exhibition “Archery in Prehistory”

?? Friday, September 25, 2026

? Starting at 7:00 p.m.

? Archery and Valois Museum

Adults

Free

L’événement [Conférence] L’armement à la Préhistoire Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois