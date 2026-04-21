Café mortel Crozon
Café mortel Crozon jeudi 7 mai 2026.
Crozon
Café mortel
1 Rue de la Fontaine Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 17:30:00
fin : 2026-05-07 19:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Cercle de parole et d’écoute pour placer la mort au milieu de la Vie et des vivants le temps d’un café.
Consommation de courtoisie .
1 Rue de la Fontaine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 68 33 13 94
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English :
L’événement Café mortel Crozon a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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