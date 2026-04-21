Crozon

Café mortel

1 Rue de la Fontaine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 17:30:00

fin : 2026-05-07 19:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Cercle de parole et d’écoute pour placer la mort au milieu de la Vie et des vivants le temps d’un café.

Consommation de courtoisie .

1 Rue de la Fontaine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 68 33 13 94

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English :

L’événement Café mortel Crozon a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime