Café mortel du diois Maison Oiseau Recoubeau-Jansac

Informations pratiques

Recoubeau-Jansac

Café mortel du diois

Maison Oiseau Chemin de la Soie Recoubeau-Jansac Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Ensemble, Sortons la mort du silence en buvant un coup !

Les Cafés mortels sont des espaces de respect, d’authenticité et d’écoute, où l’on partage rires et larmes, et où l’on accompagne les participants quel que soit le sujet qu’ils amènent avec eux.

.

Maison Oiseau Chemin de la Soie Recoubeau-Jansac 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cafemorteldiois@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s break the silence surrounding death—and have a drink together!

The “Cafés Mortels” are spaces of respect, authenticity, and active listening, where we share laughter and tears, and where we support participants no matter what they bring to the table.

L’événement Café mortel du diois Recoubeau-Jansac a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays Diois