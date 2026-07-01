Festival de clowns Le rouge, le blanc et le nez Tas de Fumier Recoubeau-Jansac
mardi 21 juillet 2026 · Tas de Fumier · Recoubeau-Jansac
Informations pratiques
Recoubeau-Jansac
Festival de clowns Le rouge, le blanc et le nez
Tas de Fumier 595 Route de la Gare Recoubeau-Jansac Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-21
2 spectacles de clowns variés chaque soir.
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Tas de Fumier 595 Route de la Gare Recoubeau-Jansac 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 85 20 60
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English :
Two different clown shows every night.
L’événement Festival de clowns Le rouge, le blanc et le nez Recoubeau-Jansac a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays Diois
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