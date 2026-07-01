UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Recoubeau-Jansac

Festival de clowns Le rouge, le blanc et le nez Tas de Fumier Recoubeau-Jansac

mardi 21 juillet 2026 · Tas de Fumier · Recoubeau-Jansac

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Tas de Fumier
Adresse
595 Route de la Gare
Ville
26310 Recoubeau-Jansac
Département
Drôme
Tarif
15 15

Recoubeau-Jansac

Festival de clowns Le rouge, le blanc et le nez

Tas de Fumier 595 Route de la Gare Recoubeau-Jansac Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-21

2 spectacles de clowns variés chaque soir.
  .

Tas de Fumier 595 Route de la Gare Recoubeau-Jansac 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 85 20 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two different clown shows every night.

L’événement Festival de clowns Le rouge, le blanc et le nez Recoubeau-Jansac a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays Diois

À voir aussi à Recoubeau-Jansac (Drôme)