Festival de clowns Le rouge, le blanc et le nez Tas de Fumier Recoubeau-Jansac

Informations pratiques

Recoubeau-Jansac

Festival de clowns Le rouge, le blanc et le nez

Tas de Fumier 595 Route de la Gare Recoubeau-Jansac Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-21

2 spectacles de clowns variés chaque soir.

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Tas de Fumier 595 Route de la Gare Recoubeau-Jansac 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 85 20 60

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English :

Two different clown shows every night.

L’événement Festival de clowns Le rouge, le blanc et le nez Recoubeau-Jansac a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays Diois