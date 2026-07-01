FESTIVAL CLOWN LE ROUGE, LE BLANC ET LE NEZ Tas de Fumier Recoubeau-Jansac

Informations pratiques

Recoubeau-Jansac

FESTIVAL CLOWN LE ROUGE, LE BLANC ET LE NEZ

Tas de Fumier 595 route de la gare Recoubeau-Jansac Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-21

Festival de solo de clown

2 spectacles par soir

3 jours les spectacles du 21 et 23 juillet sont pour un public à partir de 12 ans, ceux du mercredi 22 juillet sont à partir de 8 ans.

Possibilité de boire et manger sur place

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Tas de Fumier 595 route de la gare Recoubeau-Jansac 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 85 20 60

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English :

Clown Solo Festival

2 shows per night

3 days: The shows on July 21 and 23 are for audiences %E0 aged 12 and up; those on Wednesday, July 22, are %E0 for ages 8 and up.

Food and drinks available on site

L’événement FESTIVAL CLOWN LE ROUGE, LE BLANC ET LE NEZ Recoubeau-Jansac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays Diois