Café mortel, Médiathèque Castagnéra, Talence
samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence
Informations pratiques
Café mortel Samedi 7 novembre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00
Le Café Mortel est un espace de parole libre et bienveillant, destiné à toutes celles et ceux qui traversent un deuil, souhaitent réfléchir ou se sentent concernés par ces questions essentielles.
C’est un moment d’écoute, de partage et d’échange, où chacun peut témoigner, questionner ou simplement être présent. C’est un espace pour faire vivre ensemble une parole plus ouverte sur la mort, autour de sujets à la fois sensibles, universels et profondément humains.
En présence d’une accompagnante du deuil et formatrice, rejoignez-nous pour partager vos expériences ou écouter celles des autres, dans le respect et la bienveillance.
Avec la coopérative funéraire Syprès
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
La vie, la mort, le deuil, on ne mourra pas d’en parler !
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