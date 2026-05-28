Café musical Haendel, Bach, Avison | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Maison Joseph Ki-Zerbo Clermont-Ferrand
mercredi 9 décembre 2026 · Maison Joseph Ki-Zerbo · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Café musical Haendel, Bach, Avison | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes
Maison Joseph Ki-Zerbo 23 rue de la Fontaine du Bac Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 18:30:00
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-12-09
Accordez-vous une parenthèse musicale avec l’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes.
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Maison Joseph Ki-Zerbo 23 rue de la Fontaine du Bac Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47 contact@orchestre-auvergne.fr
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English :
Treat yourself to a musical interlude with the Auvergne-Rhône-Alpes National Orchestra.
L’événement Café musical Haendel, Bach, Avison | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans
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