Café musical Haendel, Bach, Avison | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Maison Joseph Ki-Zerbo Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Café musical Haendel, Bach, Avison | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes

Maison Joseph Ki-Zerbo 23 rue de la Fontaine du Bac Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 18:30:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

Accordez-vous une parenthèse musicale avec l’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes.

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Maison Joseph Ki-Zerbo 23 rue de la Fontaine du Bac Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47 contact@orchestre-auvergne.fr

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English :

Treat yourself to a musical interlude with the Auvergne-Rhône-Alpes National Orchestra.

L’événement Café musical Haendel, Bach, Avison | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans