Café nature, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques

Informations pratiques

Café nature Samedi 19 septembre, 09h00 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Et si l’arbre était l’une des clés pour adapter nos villes aux défis de demain ? Face au dérèglement climatique et à l’amplification des vagues de chaleur, les arbres jouent un rôle essentiel dans nos espaces urbains, pour préserver la biodiversité et améliorer le cadre de vie. Mais comment, où, et quoi planter, afin de concilier nature, aménagements, et usages de la ville ?

Pour mieux comprendre ces enjeux, la Ville de Roques vous invite à une rencontre animée par Alexandra Désirée, de l’association Arbres et Paysages d’Autan. Au cours de cette matinée, les participants découvriront le rôle des arbres en ville, et les bénéfices qu’ils apportent au quotidien pour les habitants.

9h : accueil café

9h30 : début de l’animation

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Ville, climat, biodiversité : l’arbre comme trait d’union. café nature journées européennes du patrimoine

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