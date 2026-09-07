Lilo, Tiers-lieu Culturel, Le Moulin, Roques

Informations pratiques

Lilo Vendredi 18 septembre, 19h00 Tiers-lieu Culturel, Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Gravir la Tour avec Lilo … musique, rap, instruments.

Lilo est un rappeur qui décrit ses ressentis sur son apprentissage de la vie avec des instrumentaux variés.

À travers des thèmes évocateurs comme la quête de soi, les aléas de la vie d’artiste ou encore de la poursuite de ses ambitions insatiables, Lilo exprime ses émotions avec des mots simples et un grand sourire, le tout dans une atmosphère accueillante pour son public.

Le Focus d’Opus – Accompagner les talents émergents

OPUS Musiques s’est doté d’un dispositif d’accompagnement des artistes émergent·e·s de la scène toulousaine. Chaque année, 3 projets sont sélectionnés et bénéficient pendant un an d’un suivi pour faire évoluer leur carrière musicale.

L’année d’accompagnement se conclut par un concert au Metronum, en conditions professionnelles devant un public d’amateur·ice·s et de professionnel·le·s ami·e·s.

Tiers-lieu Culturel, Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

Sortie de résidence en partenariat avec OPUS Musiques. musique sortie de résidence

Lilo