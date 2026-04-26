Café Numérique – Les mots de passe Bibliothèque Villejean Rennes
Café Numérique – Les mots de passe Bibliothèque Villejean Rennes vendredi 29 mai 2026.
Café Numérique – Les mots de passe Bibliothèque Villejean Rennes Vendredi 29 mai, 15h30 Ille-et-Vilaine
Aide informatique
Après un débat thématique captivant, un temps d’échange libre est proposé pour discuter astuces et bonnes pratiques, le tout autour d’un café convivial. Ces échanges facilitent un déblocage rapide des petits soucis numériques du quotidien.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-29T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-29T17:30:00.000+02:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Ducky Scène Ouverte – Bourg L’Évêque, Salle Smague (polyvalente), Rennes 26 avril 2026
- Ducky Scène Ouverte – Bourg L’Évêque Salle Smague (polyvalente) Rennes 26 avril 2026
- Exposition Juillet en avril. L’aventure éditoriale des Éditions de Juillet LE 360 Rennes 27 avril 2026
- La médecine à distance et la responsabilité civile Faculté de droit et science politique, salle 211 Rennes 27 avril 2026
- LES PIEDS DANS L’EAU – Mickaël Jourdan Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes 27 avril 2026