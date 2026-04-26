Café Numérique – Les mots de passe Bibliothèque Villejean Rennes Vendredi 29 mai, 15h30 Ille-et-Vilaine

Aide informatique

Après un débat thématique captivant, un temps d’échange libre est proposé pour discuter astuces et bonnes pratiques, le tout autour d’un café convivial. Ces échanges facilitent un déblocage rapide des petits soucis numériques du quotidien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-29T17:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32



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