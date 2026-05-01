Café-papote nourrisson Espace Fournier Badonviller

Badonviller

Café-papote nourrisson

Espace Fournier 10 Rue Raymond Poincaré Badonviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-28 09:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Un bébé = 1000 questions… et si on en parlait avec une sage-femme autour d’un café? Gratuit et anonyme.

Informations et inscriptions auprès de l’association Familles Rurales au 06 37 13 36 01Tout public

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Espace Fournier 10 Rue Raymond Poincaré Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 37 13 36 01

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English :

One baby = 1000 questions… why not talk about it with a midwife over a cup of coffee? Free and anonymous.

Information and registration with the Familles Rurales association on 06 37 13 36 01

L’événement Café-papote nourrisson Badonviller a été mis à jour le 2026-05-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS