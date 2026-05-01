Soirée Ludo’Family Espace Fournier Badonviller

Badonviller

Soirée Ludo’Family

Espace Fournier 10 Rue Raymond Poincaré Badonviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Soirée jeux ouverte à tous. Venez vous amuser en famille, entre amis! Gratuit.

Informations et inscriptions auprès de Relais Familles au 07 84 27 84 85Tout public

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Espace Fournier 10 Rue Raymond Poincaré Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 84 27 84 85

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English :

Games evening open to all. Come and have fun with family and friends! Free admission.

Information and registration with Relais Familles on 07 84 27 84 85

L’événement Soirée Ludo’Family Badonviller a été mis à jour le 2026-05-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS