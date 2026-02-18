Café parents ados

2 rue Romantica Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-26 19:00:00

fin : 2026-03-26 21:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Jeudi 26 mars 2026 de 19h à 21h

Café parents Mon enfant change et grandi, comment le soutenir dans cette période de vie (changement du corps, puberté, sexualité), avec Rachel DIETRICH, coach consultante en éducation et parentalité, méthode Filliozat.

Parents d’enfants à partir de 10 ans, gratuit sur inscription wasselonne@agf67.fr .

2 rue Romantica Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 59 wasselonne@agf67.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L’événement Café parents ados Wasselonne a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble