Café-patrimoine De la formation de la Terre à l’origine de l’Homme OMONVILLE-LA-ROGUE La Hague
Café-patrimoine De la formation de la Terre à l’origine de l’Homme OMONVILLE-LA-ROGUE La Hague samedi 6 juin 2026.
La Hague
Café-patrimoine De la formation de la Terre à l’origine de l’Homme
OMONVILLE-LA-ROGUE Manoir du Tourp La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Conférence proposée par Paul Jean, d’Ammonite 50, en lien avec l’exposition Le monde fascinant des fossiles présentée au Tourp. Dans le cadre des journées nationales de la géologie. .
OMONVILLE-LA-ROGUE Manoir du Tourp La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89 letourp@lahague.com
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English : Café-patrimoine De la formation de la Terre à l’origine de l’Homme
L’événement Café-patrimoine De la formation de la Terre à l’origine de l’Homme La Hague a été mis à jour le 2026-05-20 par Attitude Manche
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