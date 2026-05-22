Café-patrimoine De la formation de la Terre à l’origine de l’Homme OMONVILLE-LA-ROGUE La Hague

La Hague

Café-patrimoine De la formation de la Terre à l’origine de l’Homme

OMONVILLE-LA-ROGUE Manoir du Tourp La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Conférence proposée par Paul Jean, d’Ammonite 50, en lien avec l’exposition Le monde fascinant des fossiles présentée au Tourp. Dans le cadre des journées nationales de la géologie. .

OMONVILLE-LA-ROGUE Manoir du Tourp La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89 letourp@lahague.com

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English : Café-patrimoine De la formation de la Terre à l’origine de l’Homme

L’événement Café-patrimoine De la formation de la Terre à l’origine de l’Homme La Hague a été mis à jour le 2026-05-20 par Attitude Manche