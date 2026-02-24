Café-patrimoine Les mammifères marins de la mer de la Manche par Maïlys Baudoint OMONVILLE-LA-ROGUE La Hague

Café-patrimoine Les mammifères marins de la mer de la Manche par Maïlys Baudoint

OMONVILLE-LA-ROGUE Manoir du Tourp La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Maïlys Baudoint, chargée des sciences participatives pour le GECC

Plongez au cœur de la biodiversité marine normande avec le Groupe d’étude des cétacés du Cotentin et des mammifères marins de la mer de la Manche (GECC). Cette conférence vous invite à découvrir les différentes es-pèces de cétacés et autres mammifères marins emblématiques de la mer de la Manche, à explorer les menaces qui pèsent sur leur survie et à comprendre les actions concrètes à mettre en œuvre pour mieux les protéger. Une belle occasion de mieux connaître pour mieux préserver.

Entrée libre et sans réservation .

OMONVILLE-LA-ROGUE Manoir du Tourp La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89 letourp@lahague.com

