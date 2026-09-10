Café philo : Comment faire ensemble : sourds et entendants ?, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Café philo : Comment faire ensemble : sourds et entendants ? Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Samedi 3 octobre 14h- 16h

La Langue des Signes Française (LSF) est une langue à part entière. Elle vient des personnes sourdes. Elle utilise les mains, le visage et le corps pour communiquer.

Dans ce Café philo, nous pouvons parler de : qu’est-ce qu’une langue ? Comment communiquer sans la voix ? Comment faire ensemble avec des différences ?

Médiathèque José Cabanis – Petit auditorium (3e étage)

Durée : 2 h

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

EXplorations WE lancement LSF