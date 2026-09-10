Café philo : Comment faire ensemble : sourds et entendants ?, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Café philo : Comment faire ensemble : sourds et entendants ? Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Samedi 3 octobre 14h- 16h
La Langue des Signes Française (LSF) est une langue à part entière. Elle vient des personnes sourdes. Elle utilise les mains, le visage et le corps pour communiquer.
Dans ce Café philo, nous pouvons parler de : qu’est-ce qu’une langue ? Comment communiquer sans la voix ? Comment faire ensemble avec des différences ?
Médiathèque José Cabanis – Petit auditorium (3e étage)
Durée : 2 h
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
EXplorations WE lancement LSF
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