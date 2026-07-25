Café Philo Salle de convivialité (derrière la mairie) La Chapelle-Saint-André
dimanche 9 août 2026 · Salle de convivialité (derrière la mairie) · La Chapelle-Saint-André
Informations pratiques
La Chapelle-Saint-André
Café Philo
Salle de convivialité (derrière la mairie) 3 Rue du Bourg La Chapelle-Saint-André Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09 20:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Le Comité des Fêtes de La Chapelle Saint-André présente Café philo animé par Oscar Brenifier, philosophe praticien Thème Peut-on vivre sans mensonge ? Café, thé et tisane proposés .
Salle de convivialité (derrière la mairie) 3 Rue du Bourg La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 62 37 82 lachapelle.cdf@gmail.com
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English : Café Philo
L’événement Café Philo La Chapelle-Saint-André a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Clamecy Haut Nivernais