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Café Philo Salle de convivialité (derrière la mairie) La Chapelle-Saint-André

dimanche 9 août 2026 · Salle de convivialité (derrière la mairie) · La Chapelle-Saint-André

Café Philo Salle de convivialité (derrière la mairie) La Chapelle-Saint-André

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle de convivialité (derrière la mairie)
Adresse
3 Rue du Bourg
Ville
58210 La Chapelle-Saint-André
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

La Chapelle-Saint-André

Café Philo

Salle de convivialité (derrière la mairie) 3 Rue du Bourg La Chapelle-Saint-André Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Le Comité des Fêtes de La Chapelle Saint-André présente Café philo animé par Oscar Brenifier, philosophe praticien Thème Peut-on vivre sans mensonge ? Café, thé et tisane proposés   .

Salle de convivialité (derrière la mairie) 3 Rue du Bourg La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 62 37 82  lachapelle.cdf@gmail.com

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English : Café Philo

L’événement Café Philo La Chapelle-Saint-André a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Clamecy Haut Nivernais

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