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AGENDA · Ribérac

Café philo Revivre Ribérac

mardi 29 septembre 2026 · Ribérac

Café philo Revivre Ribérac

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
13 Place du Général de Gaulle
Ville
24600 Ribérac
Département
Dordogne
Tarif

Ribérac

Café philo Revivre

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 14:30:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

Café philo Revivre avec Jacqueline Boniface
Café philo Revivre avec Jacqueline Boniface   .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20 

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English : Café philo Revivre

Philosophy Café: “Revivre” with Jacqueline Boniface

L’événement Café philo Revivre Ribérac a été mis à jour le 2026-08-19 par Val de Dronne

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