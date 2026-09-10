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AGENDA · Tarbes

Café-philo TARBES Tarbes

mardi 6 octobre 2026 · TARBES · Tarbes

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
TARBES
Adresse
70 avenue Maréchal Foch
Ville
65000 Tarbes
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Tarbes

Café-philo

TARBES 70 avenue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:30:00
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-06

L’association Reliance en Bigorre vous invite à débattre autour du thème Émerveillement et illusion
  .

TARBES 70 avenue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie  

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English :

The Reliance en Bigorre association invites you to discuss the topic: Wonder and Illusion

L’événement Café-philo Tarbes a été mis à jour le 2026-08-31 par OT de Tarbes|CDT65

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