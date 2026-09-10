AGENDA · Tarbes
Café-philo TARBES Tarbes
mardi 6 octobre 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Café-philo
TARBES 70 avenue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:30:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
L’association Reliance en Bigorre vous invite à débattre autour du thème Émerveillement et illusion
.
TARBES 70 avenue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Reliance en Bigorre association invites you to discuss the topic: Wonder and Illusion
L’événement Café-philo Tarbes a été mis à jour le 2026-08-31 par OT de Tarbes|CDT65
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