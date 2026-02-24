Café-rencontre : Carton plein, Musée Bargoin, Clermont-Ferrand

Café-rencontre : Carton plein Samedi 13 juin, 10h30 Musée Bargoin Puy-de-Dôme

Depuis juillet 2025, Gabriel Pissondes croque et retranscrit avec humour et précision le chantier des collections du musée Bargoin. Avec Nicolas Delferrière, chargé des collections archéologiques du musée, ils reviennent sur cette aventure inédite et hors-norme.

Musée Bargoin 45 rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand, France

Les collections archéologiques du Musée Bargoin sont constituées pour l'essentiel des découvertes réalisées dans le bassin clermontois et, plus largement, le département du Puy-de-Dôme. Leur présentation permet d'esquisser l'histoire des sociétés qui se sont succédé en Basse-Auvergne à partir des éléments de culture matérielle mis au jour lors des fouilles archéologiques.

© Gabriel Pissondes, Clermont Auvergne Métropole