Café-rencontre : Dans les coulisses de l’exposition Trésors de la Préhistoire en Auvergne, musée d’art Roger-Quilliot, Clermont-Ferrand

Café-rencontre : Dans les coulisses de l’exposition Trésors de la Préhistoire en Auvergne Dimanche 14 juin, 15h00 musée d’art Roger-Quilliot Puy-de-Dôme

Rencontre gratuite – Dans la limite des places disponibles – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Autour d’un café ou d’un thé, les commissaires de l’exposition Trésors de la Préhistoire en Auvergne reviennent sur la genèse de ce projet et se prêtent au jeu des questions-réponses.

Exceptionnellement présentée au musée d’Art Roger-Quilliot du 12 mai 2026 au 20 septembre 2026, cette exposition d’archéologie offre à voir une sélection d’objets extraordinaires de la Préhistoire en Auvergne, du Paléolithique à l’âge des métaux. Que ce soit par leur rareté, leur spécificité, leur apport à la science ou encore leur préciosité, les objets exposés ont en commun d’être de véritables trésors pour la connaissance et la compréhension de l’histoire de l’humanité.

Exposition réalisée par le musée Bargoin en partenariat avec le service régional de l’archéologie (DRAC AuRA) à l’occasion du Congrès Préhistorique de France à Clermont-Ferrand en juin 2026.

musée d’art Roger-Quilliot Place Louis-Deteix 63100 CLERMONT-FERRAND Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 76 25 25 https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir [{« owner »: {« uid »: 27728400, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « accueil.marq@clermontmetropole.eu », « venueId »: 152004, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 6 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1781442000000, « id »: 1}], « category »: « RENCONTRE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Le musée d’art Roger-Quilliot, musée des beaux-arts de Clermont-Ferrand, est installé dans un ancien couvent d’ursulines. Il présente sur six niveaux des collections de peintures, sculptures, arts décoratifs, de l’époque médiévale jusqu’au XXe siècle dont des chefs d’œuvres de Chassériau, Doré, Bartholdi ou Fragonard.

Ce musée bénéficie de l’appellation « Musée de France » et se positionne comme l’un des grands établissements culturels en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le musée propose tout au long de l’année une riche programmation culturelle (visites commentées, ateliers pour enfants, conférences, expositions…). Venir le visiter est aussi une opportunité de découvrir le quartier de Montferrand, l’un des deux coeurs historiques de la métropole auvergnate.

Autour d’un café ou d’un thé, les commissaires de l’exposition Trésors de la Préhistoire en Auvergne reviennent sur la genèse de ce projet et se prêtent au jeu des questions-réponses.

Plaquette gravée d’une lionne, musée Bargoin © M. Veschambre Patrac, Clermont Auvergne Métropole