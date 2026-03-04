La machine à voyager dans le temps, musée d’art Roger-Quilliot, Clermont-Ferrand

La machine à voyager dans le temps Dimanche 14 juin, 15h30, 16h45 musée d’art Roger-Quilliot Puy-de-Dôme

Activité gratuite – Dans la limite des places disponibles – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:15:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:45:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition Trésors de la Préhistoire en Auvergne, les enfants de 4 à 8 ans sont invités à embarquer dans la machine à remonter le temps. À partir d’albums contés et de fac-similés, ils voyagent dans le temps pour découvrir la vie quotidienne des sociétés anciennes, de la Préhistoire à l’âge du fer.

musée d’art Roger-Quilliot Place Louis-Deteix 63100 CLERMONT-FERRAND Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 76 25 25 https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir Le musée d’art Roger-Quilliot, musée des beaux-arts de Clermont-Ferrand, est installé dans un ancien couvent d’ursulines. Il présente sur six niveaux des collections de peintures, sculptures, arts décoratifs, de l’époque médiévale jusqu’au XXe siècle dont des chefs d’œuvres de Chassériau, Doré, Bartholdi ou Fragonard.

Ce musée bénéficie de l’appellation « Musée de France » et se positionne comme l’un des grands établissements culturels en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le musée propose tout au long de l’année une riche programmation culturelle (visites commentées, ateliers pour enfants, conférences, expositions…). Venir le visiter est aussi une opportunité de découvrir le quartier de Montferrand, l’un des deux coeurs historiques de la métropole auvergnate.

La Machine à voyager dans le temps © M. Beche Wittmann, Clermont Auvergne Métropole