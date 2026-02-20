Café rencontre elles font bouger le territoire Château-Renard

Café rencontre elles font bouger le territoire

La médiathèque vous propose un temps d’échange inspirant avec trois femmes du territoire qui, chacune à leur manière, participent à dynamiser et faire vivre notre territoire par leurs engagements, leurs projets et leurs parcours singuliers !

Autour d’un café, venez découvrir leurs expériences, leurs motivations et la diversité de leurs parcours.

Un rendez-vous ouvert à tous, placé sous le signe du partage et de l’inspiration. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

English :

The media library invites you to an inspiring discussion with three local women who, each in their own way, contribute to the dynamism and vitality of our region through their commitment, their projects and their unique backgrounds!

