Café-rencontre Salle Bastianou Le Chambon-sur-Lignon

Le Chambon-sur-Lignon

Café-rencontre

Salle Bastianou Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 14:30:00

fin : 2026-09-02 16:00:00

Date(s) :

2026-09-02

Les cimétières protestants avec Alain Debard.

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Salle Bastianou Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

Protestant cemeteries with Alain Debard.

L’événement Café-rencontre Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon