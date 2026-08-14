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Café Rencontre sur le marché Neuvic

mardi 15 décembre 2026 · sur le marché · Neuvic

Café Rencontre sur le marché Neuvic

Informations pratiques

Début
mardi 15 décembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Lieu
sur le marché
Adresse
1 bis Avenue de Planèze
Ville
24190 Neuvic
Département
Dordogne
Tarif

Neuvic

Café Rencontre

sur le marché 1 bis Avenue de Planèze Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15
fin : 2026-12-15

Date(s) :
2026-12-15

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Centre multimédia 05 53 80 09 88   .

sur le marché 1 bis Avenue de Planèze Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88  sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr

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English : Café Rencontre

L’événement Café Rencontre Neuvic a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord

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