Café Rencontre sur le marché Neuvic
mardi 25 mai 2027 · sur le marché · Neuvic
Informations pratiques
Neuvic
Café Rencontre
sur le marché 1 bis Avenue de Planèze Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-25
fin : 2027-05-25
Date(s) :
2027-05-25
Le Fab Lab au marché de Neuvic !
Retrouvez Sophie, une fois par trimestre, sur le marché pour vous présenter le Fab Lab.
Venez découvrir des créations réalisées avec nos machines à commandes numériques et assister à des démonstrations.
Elle vous propose de partager vos idées et envies autour d’un café.
9h-12h sur le marché.
Centre multimédia 05 53 80 09 88 .
sur le marché 1 bis Avenue de Planèze Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88 sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr
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English : Café Rencontre
L’événement Café Rencontre Neuvic a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord
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