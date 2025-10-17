Café Réparation IKI à Commenailles Fablab Atelier Made in Iki Commenailles

Café Réparation IKI à Commenailles

Fablab Atelier Made in Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 09:00:00

fin : 2026-01-10 12:30:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-02-14 2026-03-14 2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-07 2026-12-12

Votre objet est cassé ou en panne ?

Ne le jetez pas, venez le réparer avec nous au Café Réparation IKI !

Chaque 2ème samedi du mois le Fablab Atelier Made in Iki à Commenailles vous ouvre ses portes pour réparer ensemble vos petits électroménagers, vélos, objets divers, matériel informatique ou électronique, et même pour des travaux de couture.

Participation libre chacun peut venir faire réparer ou proposer son aide, que vous soyez spécialiste ou simplement motivé et créatif !

C’est l’occasion de donner une seconde vie à vos objets, d’apprendre et de partager dans une ambiance conviviale. .

Fablab Atelier Made in Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 24 76 23 repaircafe@madeiniki.org

English : Café Réparation IKI à Commenailles

German : Café Réparation IKI à Commenailles

Italiano :

Espanol :

L’événement Café Réparation IKI à Commenailles Commenailles a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme JurAbsolu