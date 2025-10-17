Café Réparation IKI à Commenailles Fablab Atelier Made in Iki Commenailles
Café Réparation IKI à Commenailles
Fablab Atelier Made in Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Gratuit
Début : 2026-01-10 09:00:00
fin : 2026-01-10 12:30:00
Date(s) :
2026-01-10 2026-02-14 2026-03-14 2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-07 2026-12-12
Votre objet est cassé ou en panne ?
Ne le jetez pas, venez le réparer avec nous au Café Réparation IKI !
Chaque 2ème samedi du mois le Fablab Atelier Made in Iki à Commenailles vous ouvre ses portes pour réparer ensemble vos petits électroménagers, vélos, objets divers, matériel informatique ou électronique, et même pour des travaux de couture.
Participation libre chacun peut venir faire réparer ou proposer son aide, que vous soyez spécialiste ou simplement motivé et créatif !
C’est l’occasion de donner une seconde vie à vos objets, d’apprendre et de partager dans une ambiance conviviale. .
Fablab Atelier Made in Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 24 76 23 repaircafe@madeiniki.org
L’événement Café Réparation IKI à Commenailles Commenailles a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme JurAbsolu