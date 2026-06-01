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Café réparation, Toulouse 31100 MJC Jacques Prévert, 292 Route de Seysses, 31100 Toulouse, Toulouse

Café réparation, Toulouse 31100 MJC Jacques Prévert, 292 Route de Seysses, 31100 Toulouse, Toulouse samedi 20 juin 2026.

Lieu : Toulouse 31100 MJC Jacques Prévert, 292 Route de Seysses, 31100 Toulouse

Adresse : 292 Route de Seysses, 31100 Toulouse, France

Ville : 31100 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Café réparation Samedi 20 juin, 12h00 Toulouse 31100 MJC Jacques Prévert, 292 Route de Seysses, 31100 Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T12:00:00+02:00 – 2026-06-20T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T12:00:00+02:00 – 2026-06-20T14:00:00+02:00

Toulouse 31100 MJC Jacques Prévert, 292 Route de Seysses, 31100 Toulouse 292 Route de Seysses, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol

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