Café réparation, Toulouse 31100 MJC Jacques Prévert, 292 Route de Seysses, 31100 Toulouse, Toulouse

Café réparation Samedi 20 juin, 12h00 Toulouse 31100 MJC Jacques Prévert, 292 Route de Seysses, 31100 Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T12:00:00+02:00 – 2026-06-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T12:00:00+02:00 – 2026-06-20T14:00:00+02:00

Toulouse 31100 MJC Jacques Prévert, 292 Route de Seysses, 31100 Toulouse 292 Route de Seysses, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie

Événement Café Bricol