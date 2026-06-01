Café réparation, Toulouse 31100 MJC Jacques Prévert, 292 Route de Seysses, 31100 Toulouse, Toulouse
Café réparation, Toulouse 31100 MJC Jacques Prévert, 292 Route de Seysses, 31100 Toulouse, Toulouse samedi 20 juin 2026.
Café réparation Samedi 20 juin, 12h00 Toulouse 31100 MJC Jacques Prévert, 292 Route de Seysses, 31100 Toulouse Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T12:00:00+02:00 – 2026-06-20T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T12:00:00+02:00 – 2026-06-20T14:00:00+02:00
Toulouse 31100 MJC Jacques Prévert, 292 Route de Seysses, 31100 Toulouse 292 Route de Seysses, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie
Événement Café Bricol
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