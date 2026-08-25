Café Signes & Jeux en LSF – Seniors et pour tous.tes Maison des Réfugiés Paris

Informations pratiques

Que vous soyez senior ou jeune, Sourd·e, Entendant·e ou exilé·e, cette rencontre en LSF est l’occasion idéale de tisser des liens, échanger, et passer un bon moment ensemble autour d’un café ou d’un thé offert.

Retrouvez-nous tous les 3ᵉ jeudis du mois pour la saison 2026-2027, àla Maison des Réfugiés (située juste en face de la Médiathèque James Baldwin / pôle Sourd). Un événement proposé en partenariat avec Agir pour les Seniors Sourds Dépendants de France (ASSDF).

Les structures suivantes sont également les bienvenues :

Pour les apprenant·es LSF, un niveau intermédiaire (A2/B1) est recommandé afin de profiter pleinement des échanges.

Un moment simple, chaleureux, et accessible à tous·tes. Venez comme vous êtes !

A bientôt !

Envie d’un moment convivial et détendu ?



Participez à un après-midi de jeux de société, de partage de gâteaux ou tout simplement pour échanger en Langue des Signes Française (LSF) , dans une ambiance chaleureuse et ouverte à tous.tes !

Le jeudi 24 juin 2027

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 20 mai 2027

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 15 avril 2027

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 18 mars 2027

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 18 février 2027

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 21 janvier 2027

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 17 septembre 2026

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 15 octobre 2026

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 19 novembre 2026

de 14h00 à 17h00

Le jeudi 17 décembre 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T17:00:00+02:00

fin : 2027-06-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T14:00:00+02:00_2026-09-17T17:00:00+02:00;2026-10-15T14:00:00+02:00_2026-10-15T17:00:00+02:00;2026-11-19T14:00:00+02:00_2026-11-19T17:00:00+02:00;2026-12-17T14:00:00+02:00_2026-12-17T17:00:00+02:00;2027-01-21T14:00:00+02:00_2027-01-21T17:00:00+02:00;2027-02-18T14:00:00+02:00_2027-02-18T17:00:00+02:00;2027-03-18T14:00:00+02:00_2027-03-18T17:00:00+02:00;2027-04-15T14:00:00+02:00_2027-04-15T17:00:00+02:00;2027-05-20T14:00:00+02:00_2027-05-20T17:00:00+02:00;2027-06-24T14:00:00+02:00_2027-06-24T17:00:00+02:00

Maison des Réfugiés 10bis Rue Henri Ribière 75019 Paris



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