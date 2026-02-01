Café Théâtre FCL de Vihiers VIHIERS Lys-Haut-Layon

Café Théâtre FCL de Vihiers

VIHIERS Salle du Tir 4 Rue de l’Asile Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15

Spectacle de Café Théâtre.

Titre Emotions & Sentiments .

Extraits de pièces du répertoire classique et sketchs humoristiques. .

VIHIERS Salle du Tir 4 Rue de l’Asile Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 81 02 97 71 fcltheatre.vihiers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Café Theatre show.

L’événement Café Théâtre FCL de Vihiers Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme du Choletais