Café Théâtre FCL de Vihiers VIHIERS Lys-Haut-Layon
Café Théâtre FCL de Vihiers VIHIERS Lys-Haut-Layon samedi 28 février 2026.
Café Théâtre FCL de Vihiers
VIHIERS Salle du Tir 4 Rue de l’Asile Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15
Spectacle de Café Théâtre.
Titre Emotions & Sentiments .
Extraits de pièces du répertoire classique et sketchs humoristiques. .
VIHIERS Salle du Tir 4 Rue de l’Asile Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 81 02 97 71 fcltheatre.vihiers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Café Theatre show.
L’événement Café Théâtre FCL de Vihiers Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme du Choletais