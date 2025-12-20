Café tricot crochet, Saint-Laurent-en-Grandvaux
Café tricot crochet, Saint-Laurent-en-Grandvaux mercredi 14 janvier 2026.
Café tricot crochet
Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Début : 2026-01-14 14:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
2026-01-14 2026-02-18 2026-03-18
Café tricot-crochet à la salle Auguste Bailly.
Venez avec un goûter/un café et votre envie d’apprendre ou celle de transmettre votre connaissance du tricot ou du crochet et passer une après-midi de partage…
Séance organisée par la Coop Grandvallière Partage de Savoirs et Environnement.
Inscription par tel/sms/mail 06 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com.
Gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents .
Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com
