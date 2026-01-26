Festival Japon-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux

Festival Japon-en-Grandvaux

Festival JAPON EN GRANDVAUX du 8 au 10 mai 2026

Festival organisé par le Centre Culturel & l’association Résonance, en partenariat avec le Collège Louis Bouvier, la commune de Saint-Laurent et l’Office du Tourisme Haut-Jura-Grandvaux.

Invité d’honneur Pierre-François SOUYRI

Programme détaillé publié le 2 mars

Le festival triennal Japon-en-Grandvaux est de retour en 2026 ! Avec une programmation encore plus riche, variée et attrayante que les précédentes éditions. Et un invité d’honneur grand érudit du Japon Pierre-François Souyri, historien, ancien professeur d’universités en France, en Suisse et au Japon, et qui a notamment publié Nouvelle Histoire du Japon (Perrin, réédition 2023), Histoire des samouraïs (Flammarion, réédition 2023) et Histoire des ninjas (Tallandier, 2024).

En attendant le programme détaillé, voici ce qui résonne derrière la porte de l’équipe organisatrice (liste non-exhaustive)

– De la musique concert de l’inclassable Emiko Ota (chansons manga), récital du pianiste Noriyuki Masunaga, déambulation de taïkos dans les rues de Saint-Laurent, conte musical avec les écoliers du Grandvaux ;

– De la danse des flash-mobs avec Isabella Delval, du butô avec Flora Mercier ;

– Un village d’artisanat traditionnel et même une forge de katanas !

– Un pôle Arts Martiaux avec aïkido, iaïdo, gekiken, karaté, kendo et sumo ;

– Des ateliers ikebana, shiatsu, reïki, cérémonie du thé, origami, aïku, kamishibaï, dessin manga…

– Des expositions avec le peintre de sumi-e Jean-Baptiste Andriollo (qui fera aussi une performance de live-painting) et la graveuse de mokuhanga Morgane Roglianti ;

– Des conférences et causeries sur de nombreux sujets les ninjas, l’iaïdo, le sumo, le shiatsu, la géologie du Japon…

– On parle aussi de yōkai (monstres japonais) qui viendraient hanter les caves du Centre Culturel et que seules calmeraient des visites du public…

– Et comme tout cela risque d’ouvrir l’appétit, il y aura de la restauration japonaise avec quatre repas proposé durant le festival ! .

Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 64 97 centreculturel@lagrandvalliere.fr

