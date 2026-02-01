Atelier cuisine pâtes fraîches L’Abbaye-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux
Atelier cuisine pâtes fraîches
L’Abbaye-en-Grandvaux Cantine scolaire Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
2026-02-28
Découverte et fabrication des fameuses pâtes fraiches italienne.
Atelier sur inscription, organisé par la Coop Grandvallière Partage de Savoirs et Environnement. .
L’Abbaye-en-Grandvaux Cantine scolaire Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com
English : Atelier cuisine pâtes fraîches
