Saint-Laurent-en-Grandvaux

Salon du bien-être Bulles d’Harmonie

Salle omnisports Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

2ème édition du Salon Bien-Être “Bulles d’Harmonie” Les 30 et 31 mai 2026 à la salle Omnisport de Saint Laurent en Grandvaux.

Venez vivre un moment de détente et de découverte lors du salon bien-être Bulles d’Harmonie !

Au programme 35 exposants passionnés réunis pour vous faire découvrir leurs univers et leurs pratiques autour du bien-être, du développement personnel et des thérapies naturelles. Massages, énergétiques, soins, artisanat, accompagnement…

Il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies.

C’est l’occasion idéale pour prendre du temps pour vous, échanger avec des professionnels et peut-être trouver ce qui vous fera du bien au quotidien.

Entrée ouverte à tous.

Ambiance conviviale et bienveillante Nous vous attendons nombreux pour partager ce beau moment de sérénité et d’harmonie ! .

Salle omnisports Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 37 26 40 bullesdharmonie39@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon du bien-être Bulles d’Harmonie Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX