Salon du bien-être Bulles d’Harmonie Salle omnisports Saint-Laurent-en-Grandvaux
Salon du bien-être Bulles d’Harmonie Salle omnisports Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 30 mai 2026.
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Salon du bien-être Bulles d’Harmonie
Salle omnisports Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
2ème édition du Salon Bien-Être “Bulles d’Harmonie” Les 30 et 31 mai 2026 à la salle Omnisport de Saint Laurent en Grandvaux.
Venez vivre un moment de détente et de découverte lors du salon bien-être Bulles d’Harmonie !
Au programme 35 exposants passionnés réunis pour vous faire découvrir leurs univers et leurs pratiques autour du bien-être, du développement personnel et des thérapies naturelles. Massages, énergétiques, soins, artisanat, accompagnement…
Il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies.
C’est l’occasion idéale pour prendre du temps pour vous, échanger avec des professionnels et peut-être trouver ce qui vous fera du bien au quotidien.
Entrée ouverte à tous.
Ambiance conviviale et bienveillante Nous vous attendons nombreux pour partager ce beau moment de sérénité et d’harmonie ! .
Salle omnisports Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 37 26 40 bullesdharmonie39@gmail.com
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L’événement Salon du bien-être Bulles d’Harmonie Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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